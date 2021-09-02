В Нью-Йорке из-за сильных дождей объявили чрезвычайную ситуацию. Город утопает в наводнениях. Такое заявление сделал мэр города Билл де Блазио и призвал людей не выходить из домов. Об этом сообщает Reuters.

Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги.

Метрополитен затопило из-за тропического шторма "Ида", почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасатели эвакуировали людей из метрополитена.

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Также были приостановлены все "полетные операции", но впоследствии власти заявили о возобновлении авиарейсов.

Шторм также охватил южную Луизиану. Также в штате Нью-Джерси по меньшей мере девять домов были разрушены.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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