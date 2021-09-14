Украина полностью может отправиться в "желтую" зону карантинных ограничений уже на этой неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, для принятия решения должно появится официальное одобрение от Государственной комиссии по техогенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе.

Отмечается, что регуляция, которая касается возможных ограничений либо же изменений, касающихся порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней. Известно, что в настоящее время в страну снова вернули режим регулярных заседаний комиссий по ТЭБ и ЧС, которые будут проводится раз в 2 недели.

Читайте также, Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах, Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.

Кроме того, большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID. Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.

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