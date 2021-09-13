Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, новые карантинные правила предусматривают, что COVID-сертификат будет две опции. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первом прививки, а "зеленый" - о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтой" зоны упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.

В случае введения "красной" зоны учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

В ведомстве отметили, что изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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