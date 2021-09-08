Большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID. Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. Мы начали работать над изменениями в карантинные нормы. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений. Для"желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - заявил Ляшко.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.