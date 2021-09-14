Директору и совладельцу "Института комплексного проектирования объектов строительства" (ИКПОС) Ивану Войтовичу инкриминируют служебный подлог и финансовые махинации на сумму, как минимум, 6 млн гривен. Ему грозит тюремный срок от 7 до 12 лет, сообщает "Киеввласть" со ссылкой на адвоката Александра Гайдаша.

Войтович обвинения отрицает и давит на следователей, мол, курирует строительный объект, находящийся на "личном контроле" Президента Украины.

По словам адвоката, менеджмент предприятия реализовал, в том числе, вымывание средств ИКПОС через схемные контракты, в результате чего компания понесла прямых убытков на сумму около 6 млн грн. «В любом случае стоит ожидать подачи гражданского иска с целью возмещения ущерба», – подчеркнул Гайдаш.

Как сообщает издание, ИКПОС основан в 2015 году четырьмя учредителями – Андреем Козюком, Александром Фоменко, Иваном Войтовичем и Андрем Фаль. Козюк и Фоменко отвечали за инвестирование, разработку стратегии, продвижение и развитие предприятия, Фаль – за техническую организацию, Войтович – за административный контроль.

В течение 2017-2018 годов ИКПОС стал одним из лидеров в проектировании объектов транспортной инфраструктуры Украины. В активе компании – Шулявский путепровод, Подольско-Воскресенский мостовой переход, Окружная дорога Львова и другие стратегические объекты.

Последние два года ИКПОС пребывает в эпицентре скандалов из-за корпоративного конфликта – стороны обвиняют друг друга в рейдерстве. Якобы Иван Войтович и Андрей Фаль захватили контроль над компанией, в результате чего осуществили незаконный перевод интеллектуальных и имущественных активов на созданное ними же ООО "Международный проектный институт" (МПИ).

По данным издания Mind.ua, скандал с ИКПОС был связан с вмешательством в реестры собственности Минюста. Якобы партнеры Петрощука обратились за услугами по отмене регистрации решения собрания акционеров в КП "Регистратор" - одно из наиболее скандальных регистраторов Украины.

В результате ИКПОС полностью заморозил хозяйственно-экономическую деятельность, сообщалось в пресс-релизе компании. После блокирования ИКПОС лидерство на рынке инфраструктурного проектирования перешло к МПИ, «унаследовавшему» не только офис и техническую документацию ИКПОС, но и в принудительном порядке переведенный кадровый состав.

Известно, что одним из учредителей МПИ являются Евгений Петрощук - ближайший советник главы «Укравтодора», а ныне министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. По данным издания «Наши гроши», связка Петрощук-Кубраков позволила МПИ за рекордный срок получить тендерных заказов на десятки миллионов гривен, в частности на разработку проектного решения виадука через Южный Буг в Николаевской области, возводимого за кредитные средства правительства Японии с рекордной для Украины сметной стоимостью 20,3 млрд гривен.

По информации "Цензор.нет", Петрощук лично распределяет маржу подрядов "Укравтодора". В первой половине 2021 года благодаря ему МПИ выиграл престижный тендер на проектирование моста через Днестр под выделенное Кабмином специальное финансирование.

По информации СМИ, Петрощук также лоббировал решение о подписании киевским облавтодором договора с МПИ на разработку проектной документации на строительство мостового перехода через Днепр, которую должна возводить американская компания Bechtel Overseas Corporation – в рамках проекта по завершению Большой окружной дороги. Как известно, этот проект вообще выведен из-под «Прозорро» директивным решением Банковой.

Известно, что в США на компанию Bechtel с 2000 года было наложено 33 штрафа на общую сумму около миллиарда долларов. Причиной было то, что компания постоянно увеличивала смету работ в процессе их выполнения.

Не исключено, что интерес правоохранительных органов к топ-менеджеру компании Петрощука как ближайшему советнику Кубракова – лишь первая ласточка большой чистки, на которую может пойти ведомство министра Монастырского. Как минимум, чтоб сохранить лицо перед западными стратегическими партнерами.

По неподтвержденной информации, во время визита Президента Зеленского в Белый дом одним из членов украинской делегации первоначально был заявлен министр Кубраков, но его кандидатура была исключена из списка по требованию американской стороны.