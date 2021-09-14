Шокуюча статистика. Американські лікарі з'ясували, що офіційні цифри зараження коронавірусом насправді занижені у п'ять разів!

Хто й навіщо спекулював даними? І скільки ж насправді американців "підхопили" вірус? З'ясовував наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Пам'ятаєте крилатий вислів, який увійшов в історію завдяки Марку Твену, - "Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика". Це, звісно ж, жарт. Але саме його згадують зараз американські ЗМІ, повідомляючи про гучний факт: кількість жителів країни, які торік захворіли на коронавірус, у п'ять разів (!) більша, ніж повідомляли раніше.

"20 мільйонів американців у 2020 заразилися коронавірусом"! Такими нещодавно були заголовки провідних ЗМІ Сполучених Штатів та іноземних медіа. Ця цифра - а вона і справді велика - звучала з усіх екранів.

І лише зараз голова Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз наважився оприлюднити інший показник. Написав на офіційному сайті відомства: насправді цифра - у п'ять (!) разів більша.

Хоча оприлюднена цифра й шокувала, вона все ж була занижена. Багато випадків захворювання лишилися невиявленими.

Чому? Чиновники від медицини дають пояснення. Мовляв, свідомо ніхто нічого не приховував. Спершу були нездатні оперативно проводити аналізи, тест-систем не вистачало.

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США:

І це не те щоб Трамп винен чи хтось інший… Була певна загальна розгубленість і нерозуміння ситуації…

А потім (і це головне) з'явилося чимало людей, які хворіли в легкій формі або взагалі без жодних симптомів. От їх і не враховували!

Отже, насправді у 2020 коронавірусом заразилися 100 мільйонів американців! І це при населенні 328 мільйонів людей. Тобто вірус підхопила третина країни! І це не може не турбувати.

Насамперед тому, що занижені цифри й уряд використовував для планування бюджетів, і вчені - розраховуючи, наскільки заразним є вірус. А тепер усе це доведеться повністю переробити! (не помножувати ж на п'ять, як жартома запропонувала преса). І плани та графіки щодо щеплень тепер треба змінювати.

Пітер Хотез, експерт-вірусолог:

Так, головний висновок - нам тепер треба терміново прискорюватись із вакцинацією. Щоб по всій країні кількість тих, хто має щеплення, була рівномірною, інакше на нас чекають проблеми.

Своїми оновленими алгоритмами для підрахунків американці, кажуть, готові ділитися, але не факт, що інші держави (та сама Україна) захочуть, як і Штати, оновлювати статистику. Адже це може миттєво "перекинути" країну в "червону зону" і, відповідно, закрити кордони з сусідами.