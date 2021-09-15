У США офіційні показники зараження коронавірусом були занижені уп'ятеро [ Редактировать ]
Статистика, якій не можна вірити. Американські лікарі опублікували приголомшливі дані. З'ясувалося, що офіційні показники зараження коронавірусом були занижені уп'ятеро!
Чим це пояснити? І скільки американців насправді "підхопили" вірус, Дмитро Анопченко знає реальні цифри.
Пам'ятаєте крилатий вислів, який увійшов в історію завдяки Марку Твену, - "існує три види брехні: брехня, нахабна брехня, і статистика". Це, звісно ж, жарт. Але саме його згадують зараз американські ЗМІ, повідомляючи про гучний факт: кількість жителів країни, які торік захворіли на коронавірус, у п'ять разів (!) більша, ніж повідомляли раніше.
"20 мільйонів американців у 2020 заразилися коронавірусом"! Такими нещодавно були заголовки провідних ЗМІ Сполучених штатів та іноземних медіа. Ця цифра - а вона і справді велика - звучала з усіх екранів.
І лише зараз глава національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз наважився оприлюднити інший показник. Написав на офіційному сайті відомства: насправді цифра - у п'ять (!) разів більша.
Хоча оприлюднена цифра й шокувала, вона все ж була занижена. Багато випадків інфікування залишилися невиявленими.
Чому? Чиновники від медицини дають пояснення. Мовляв, свідомо ніхто нічого не приховував. Спершу були нездатні оперативно проводити аналізи, тест-систем не вистачало. А потім (і це головне) - з'явилося чимало людей, які хворіли в легкій формі, або взагалі без жодних симптомів. От їх і не враховували!
Отже, насправді у 2020 коронавірусом заразилися 100 мільйонів американців! І це при населенні у 328 мільйонів людей. Тобто - вірус підхопила третина країни! І це не може не турбувати.
У першу чергу тому, що занижені цифри й уряд використовував для планування бюджетів, і вчені - розраховуючи, наскільки заразним є вірус. А тепер все це доведеться повністю переробити! (не помножувати ж на п'ять, як жартома запропонувала преса). Оновленими алгоритмами американці також готові ділитися, але не факт, що інші держави (та ж Україна) захочуть вслід за штатами оновлювати статистику. Адже це може миттєво "перекинути" країну у "червону зону" і, відповідно, закрити кордони із сусідами.
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"20 мільйонів американців у 2020 заразилися коронавірусом"! Такими нещодавно були заголовки провідних ЗМІ Сполучених штатів та іноземних медіа. Ця цифра - а вона і справді велика - звучала з усіх екранів.
Американські лікарі з'ясували, що офіційні цифри зараження коронавірусом насправді занижені у п'ять разів! Хто й навіщо спекулював даними? І скільки ж насправді американців "підхопили" вірус?
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