Apple iPhone 13 рассмешил интернет-аудиторию

Apple 14 сентября представила новую линейку смартфонов iPhone 13, iPhone 13 Pro, новым iPad Mini и Apple Watch Series 7.

Хотя никаких значительных обновлений не было, в программном выступлении Apple гордилась тем, что "новые iPhone работают намного быстрее, делают более качественные фотографии и записывают видео в портретном режиме с помощью "Кинематографического режима".

Безусловно, с точки зрения аппаратных характеристики устройства стали быстрее и лучше, даже появился режим 120 Гц для экрана в моделях iPhone 13 Pro и Pro Max.

iPhone 13

Однако многие пользователи раскритиковали компанию за то, что визуальных нововведений не появилось – iPhone 13 вовсе оказался очень похожим на iPhone 12, изменив лишь расположение фотокамер, а модель Pro вовсе неотличима от прошлогоднего аппарата.

Свое недовольство пользователи начали выражать в мемах. "Подробности" собрали наиболее веселые пародии на iPhone 13, которыми пользователи высмеивают новинку от Apple в соцсетях.

"Я пытаюсь разглядеть разницу между iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max"

- Все хвалят дизайн iPhone 13

- Дизайнер, который просто передвинул расположение нижней камеры вправо

Расположение фотокамер в следующих моделях iPhone

Единственная разница между iPhone 12 и iPhone 13 в использовании слова "Новый"

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как iPhone 12 рухнул в цене перед презентацией iPhone 13, а затем Apple вовсе прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR.