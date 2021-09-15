iPhone 12 Pro и 12 Pro Max больше не нужны Apple Источник: Unsplash

После презентации iPhone 13, Apple сразу сняла с продажи два своих достаточно свежих смартфона, чтобы освободить место под новинки.

Как указывает MacRumors, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max исчезли из продажи – устройства больше не продаются в официальном Apple Store.

Как говорят эксперты, это обычное дело для линейки Pro, когда модельный ряд обновляется, даже если они производятся менее года.

При этом, в то время, когда в розничных сетях старые модели продают по сниженным ценам, Apple вовсе исключила возможность приобретения iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Другая модель, которая больше не продается – iPhone XR. Представленный в 2018 году как более дешевая альтернатива iPhone XS с ЖК-дисплеем, он последние годы оставался устройством средней ценовой категории с Neural Engine, Face ID второго поколения и множеством цветов на выбор.

Появление iPhone XR совпало с исчезновением последних iPhone с разъемами для наушников.

Разблокированный iPhone XR был доступен в США за 499 долларов, но цена iPhone 11 упала еще на 100 долларов.

При запуске iPhone 11 Apple заявила, что новое устройство предлагает до часа дополнительного времени автономной работы по сравнению со своим предшественником и новым процессором A13 Bionic.

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Apple iPhone 12 и iPhone 12 mini также получили скидки по 100 долларов от компании Apple, теперь они стоят 699 долларов и 599 долларов, соответственно. Стоимость iPhone SE, который все еще актуален, составляет 399 долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple заставили отказаться от скандальной защиты в iPhone. Также ранее был найден удивительно простой способ ускорить iPhone.