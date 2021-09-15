Вечером 14 сентября Apple провела свою презентацию California Streaming, анонсировав множество новых продуктов, включая линейку смартфонов iPhone 13, часы Apple Watch 7 с большим экраном и сразу два новых iPad.

Если вы ищете краткий обзор самых важных новостей из шоу, "Подробности" сделали подборку из ТОП-8 самых громких анонсов презентации Apple.

iPhone 13 с диагональными фотокамерами

Apple iPhone 13

Новые iPhone 13 и iPhone 13 Mini от Apple оказались крайне похожи на iPhone 12. Но отличия все же есть в уменьшенной на 20% моноброви и диагональном расположении фотокамер.

Появилось 5 новых цветов корпуса: розовый, синий, "Темная ночь", "Сияющая звезда" и PRODUCT (RED).

Apple iPhone 13

Смартфоны оснащены новым процессором A15 Bionic. В Apple заявляют, что новинка работает на 50% быстрее, чем прошлогодний аппарат.

Apple также обещает более длительное время автономной работы, чем iPhone 12: модель mini – работает дольше на 1,5 часа, чем предыдущее поколение, а "обычный" iPhone 13 – на 2,5 часа.

Стоимость iPhone 13 Mini начинается с 699 долларов, а iPhone 13 - от 799 долларов. Предварительные заказы стартуют с 17 сентября, а старт продаж – с 24 сентября. Версии на 64 ГБ больше нет, зато есть на 512 ГБ.

iPhone 13 Pro с частотой экрана 120 Гц

6,1 и 6,7 дюймовые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max еще больше похожи на своих предшественников даже расположением камер. Но есть отличие в полосе из нержавеющей стали по бокам и матовой задней части.

Но самое серьезное обновление – Super Retina XDR экран с технологией адаптивной частоты обновления Apple ProMotion, которая достигает максимальной частоты 120 Гц. Максимальная яркость теперь достигает высочайших 1000 нит.

Процессор используется тот же – A15 Bionic. Как и iPhone 13, Apple обещает увеличить время автономной работы по сравнению с серией iPhone 12.

Система камер состоит из основного модуля, телефото-модуля с 3-кратным приближением и сверхширокоугольным модулем, способным фокусировать на расстоянии два сантиметра. У всех трех камер теперь есть ночной режим.

Цены на iPhone 13 Pro стартуют с 999 долларов, а Pro Max – с 1099 долларов. Впервые в линейке появились модели с объемом памяти в 1 ТБ.

Кинематографический режим в iPhone 13

В старших моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max появился усовершенствованный видеокодек ProRes 2, широко используемый для рекламных роликов, художественных фильмов и трансляций, обеспечивающий более высокую точность цветопередачи и минимальное сжатие.

Система автоматически распознает лица и переводит фокус на активного человека в кадре.

Apple Watch Series 7 с новым дизайном и увеличенным экраном

Apple Watch Series 7 поставляется с двумя большими экранами 41 мм и 45 мм и с немного измененным дизайном.

Некоторые элементы пользовательского интерфейса были обновлены, чтобы лучше приспособиться к большему экрану.

Стоимость новой модели начинается с 399 долларов. Apple заявляет, что он будет доступен позже этой осенью.

Сервис Fitness Plus получил новые тренировки

Apple объявила о некоторых обновлениях для Fitness Plus, своего сервиса для тренировок. Позднее в этом месяце Apple добавит в сервис тренировки пилатес, медитации с гидом и тренировки, вдохновленные зимними видами спорта.

Групповые тренировки, которые состоятся этой осенью, позволят потренироваться с друзьями. Кроме того, этой осенью услуга расширяется на большее количество стран.

Новый iPad mini

Вторым по важности анонсом презентации после iPhone 13 стал показ нового iPad mini, который совсем не похож на предыдущие модели. Он теперь похож на iPad 2020 года с прямыми углами, более округлыми углами и утолщенным корпусом.

Новый Mini оснащен 8,3-дюймовым экраном, сенсором Touch ID в кнопке питания, портом USB-C и сверхширокой передней панелью на 12 МП. Камера теперь поддерживает технологию Apple Center Stage и возможность подключения 5G и сетям Wi-Fi 6. Также есть стереодинамики.

Внутри стоит чип от iPhone 13 – A15 Bionic. Прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением iPad mini заявлен в 40%, а графики – 80%.

Планшет отныне поддерживает Apple Pencil второго поколения, который можно магнитно прикрепить к боковой стороне планшета.

Новый iPad mini доступен в конфигурациях 64 ГБ и 256 ГБ в розовом, фиолетовом, космическом-сером и "звездном" цветах. Cтоит от 499 долларов. Гаджет поступит в продажу 24 сентября 2021 года.

iPad 9-го поколения

Apple также анонсировала iPad нового 9-го поколения с процессором A13 Bionic, увеличивший производительность на 20%. У него также 12-мегапиксельная сверхширокая фронтальная камера (122 градуса) с функцией "В центре внимания", отслеживающая людей в кадре, меняя фокус съемки.

10,2-дюймовый дисплей получил технологию автоподстраивания на основе окружающих условий освещения под названием True Tone.

Размеры планшета не изменились, так что все аксессуары к нему подходят от предыдущих моделей.

Младшая версия iPad 9th Gen с 64 ГБ памяти будет продаваться по цене 329 долларов.

iOS 15, iPadOS 15 и WatchOS 8

Следующие крупные обновления программного обеспечения для телефонов и планшетов Apple – iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 – будут доступны с 20 сентября.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 12 рухнул в цене перед презентацией iPhone 13. Также недавно Apple заставили отказаться от скандальной защиты в iPhone.