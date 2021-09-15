На Київщині пройшли змагання за синій берет нацгвардійця [ Редактировать ]
Усі, навіть найзухваліші намагання ворога зустрінуть гідну відсіч. Україна продовжує кувати сильну армію. Кращих із найкращих нацгвардійців обирали сьогодні у змаганнях на Київщині. Право носити особливий берет із відзнакою виборювали у непростих змаганнях. Все розкаже Тетяна Радченко.
Тетяна Радченко, кореспондентка:
Дев'ята година ранку, на полі повно диму. Тут сьогодні змагаються нацгвардійці з усієї України за право носити синій берет. У повній амуніції бійці проходять випробування, їх попереду три.
Перший виклик - десятикілометровий марш-кидок. Чимало перешкод чекає на учасників. Одна з них - окрізь полум'я треба пробігти декілька десятків автомобільних шин.
З екіпіровкою, вагою 12 кг, бійці присідають, виконують вправи на прес. Далі - стріляють у мішень. У фіналі на учасників чекає рукопашний бій у два раунди. Бійці, які дійшли до цього етапу виконують п'ять прийомів та сходяться у поєдинку з володарем берету. Випробування складні.
Через силу все, на характер, на силу волі, все, по-іншому тут ніяк, дуже-дуже важко.
За берет із відзнакою змагалася також і жінка. Правила для всіх однакові. Поблажок немає. Серед військових - значна частина учасників бойових дій на Сході країни.
Микола Балан, командувач Національної гвардії України:
Ми всі повинні бути готові до захисту своєї країни, одів погони - значить готовий до захисту країни, взяв зброю - значить готовий до захисту країни, а тут - найбільш підготовлені, то я думаю, що це якраз такий передовий загін, з кого повинні брати приклад.
Ілля вже давно мріяв про берет із відзнакою. Утім, готовий поступитися своєю мрією.
Ілля, учасник змагань:
Я готовий кожен день, в любий час захищати свою державу, свій народ. Якби зараз була можливість поїхати на Схід чи здавати тут на берет з відзнакою, без роздумів, я би вибрав бути зараз на Сході, з хлопцями.
За результатами відбору лише одиниці нацгвардійців носитимуть берет із відзнакою. Кому це вдалося - буде відомо вже завтра.
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