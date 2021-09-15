Автопідпал у Харкові: зайнялися одразу шість машин [ Редактировать ]
Одразу шість машин згоріли в Харкові на автостоянці. Зайнялося вночі.
Попередньо, спочатку зайнявся позашляховик. А вже потім вогонь перекинувся на припарковані поруч машини. Рятувальникам, щоб приборкати стихію, знадобилося близько години.
У місцевих телеграм-каналах повідомили, що одна з автівок належить начальнику райвідділку поліції в Харкові. Але пізніше цю інформацію спростували правоохоронці. Причини та суми збитків наразі встановлюють слідчі. Серед людей - ніхто не постраждав.
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