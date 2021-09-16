Боєприпаси часів війни могли спричинити вибух у Карпатах [ Редактировать ]
Можливою причиною вибуху в Карпатах могли стати боєприпаси часів війни. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили - на ділянці, де сталася трагедія, колись тривали бойові дії під час Першої та Другої світової воєн.
Нагадаю, через вибух на Закарпатті напередодні ввечері загинули двоє чоловіків. Четверо осіб поранені. 12 туристів із Коломиї, серед яких двоє малих дітей, зупинилися на привал та розклали багаття. Якраз біля вогнища і стався потужний вибух. Рятувальна операція зі спуску травмованих тривала цілу ніч.
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