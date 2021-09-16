Ангела Меркель здійснила останній візит у Францію на посаді канцлерки [ Редактировать ]
Висока зустріч у Парижі. Еммануель Макрон приймає Ангелу Меркель. Говоритимуть, серед іншого, і про Україну. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.
Порядок денний - насичений. Тема номер один - Афганістан. Але обговорюватимуть і проблеми в інших країнах. Перемови почалися о 20 за київським часом. Для Ангели Меркель - це останній візит у Францію на посаді канцлера, бо наступного тижня в Німеччині відбудуться парламентські вибори, після яких вона складе свої повноваження.
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