Білорусько-литовський кордон: Литва прокладе 100 кілометрів паркану [ Редактировать ]
До кінця року на кордоні з Білоруссю Литва прокладе 100 кілометрів паркану із колючим дротом. Про це заявили в уряді. Саме ця ділянка, за словами прем'єр-міністра країни Інгріди Шимоніте, становить найбільший ризик.
Загалом через стрімке зростання нелегальної міграції з боку Білорусі - Литва планує побудувати паркан завдовжки 502 кілометри. Нагадаю, після запровадження Євросоюзового пакета санкцій проти режиму в Білорусі, Лукашенко заявив - країна не контролюватиме потоку біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. У блоці такі дії назвали "гібридною агресією".
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