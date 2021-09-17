Прикордонники в посиленому режимі: Білорусь та Росія проводили навчання біля українського кордону [ Редактировать ]
Тиждень Росія та Білорусь біля українського кордону проводили навчання "Захід-2021". Прикордонники та спец-служби в цей час перейшли на посилений режим.
Наші журналісти вирушили на українсько-білоруський рубіж, щоб дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
Ми перебуваємо на нульовому кілометрі, що неподалік від міжнародного пункту пропуску "Городище". Це Рівненщина. Тут пролягає лінія державного кордону. Перетинати її заборонено, бо далі - Білорусь.
Там цілий тиждень гуркотіло так, що чути було і в Україні. На Брестському полігоні проводять навчання в нічний час доби, проглядається освітлення. Ну, вибухи.
Українські вартові кордону посилили охорону рубежів. Патрулюють і вдень, і вночі. На землі і з повітря.
Оксана Гузовець, інспекторка прикордонної служби:
Люди розуміють, що кордон закритий, і він охороняється прикордонниками, і пройти десь ну, напевно не можна.
Патруль перевіряє, чи немає чужих і на цій дорозі. Це контрольно-слідова смуга - кожен крок нею - залишає відбиток. Наразі тут тільки сліди тварин.
Близько до кордону чужих не підпускає пес Роккі.
Юрій Німчук, інспектор прикордонної служби:
Він чує. Десь якийсь тріск, самий мінімальний, він все це чує і реагує на це. Зараз період дикоросів, у нас дуже багато є людей в лісі, які ходять по гриби, по ягоди, перевіряєм в них документи.
Поки в Білорусі йшли військові маневри, українські спецпризначенці теж тренувалися.
Спецпризначенець СБУ:
Група з чотирьох умовних терористів робить спробу прорватись через кордон. Було визначено місце засідки і за допомогою броньованої техніки була машина зупинена і терористи знешкоджені.
Олександр Пиж, начальник штабу координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Рівненській області:
Відпрацьовували по всьому периметру кордону від Прикладників до Дроздиня і різні локації, де саме виявляли чи затримували диверсійно-розвідувальні групи.
Навчання тривали майже тиждень на усій лінії кордону з Білорусією. Лише на Рівненщині - це понад дві сотні кілометрів.
А доки по обидва боки кордону тривають навчання, люди в тутешніх селах збирають врожай картоплі. Від хати пані Наталі до Білорусі трохи більше ніж кілометр.
Наталія, жителька села Городище:
Який нам страх. По телевізору показують, що це Барановичі. Це майже триста кілометрів.
Єдине, що турбує місцевих - закритий кордон. Бо у сусідній країні у більшості з них живуть родичі. .
Тож, місцеві чекають на зняття заборон.
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