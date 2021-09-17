Тиждень Росія та Білорусь біля українського кордону проводили навчання "Захід-2021". Прикордонники та спец-служби в цей час перейшли на посилений режим.

Наші журналісти вирушили на українсько-білоруський рубіж, щоб дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми перебуваємо на нульовому кілометрі, що неподалік від міжнародного пункту пропуску "Городище". Це Рівненщина. Тут пролягає лінія державного кордону. Перетинати її заборонено, бо далі - Білорусь.

Там цілий тиждень гуркотіло так, що чути було і в Україні. На Брестському полігоні проводять навчання в нічний час доби, проглядається освітлення. Ну, вибухи.

Українські вартові кордону посилили охорону рубежів. Патрулюють і вдень, і вночі. На землі і з повітря.

Оксана Гузовець, інспекторка прикордонної служби:

Люди розуміють, що кордон закритий, і він охороняється прикордонниками, і пройти десь ну, напевно не можна.

Патруль перевіряє, чи немає чужих і на цій дорозі. Це контрольно-слідова смуга - кожен крок нею - залишає відбиток. Наразі тут тільки сліди тварин.

Близько до кордону чужих не підпускає пес Роккі.

Юрій Німчук, інспектор прикордонної служби:

Він чує. Десь якийсь тріск, самий мінімальний, він все це чує і реагує на це. Зараз період дикоросів, у нас дуже багато є людей в лісі, які ходять по гриби, по ягоди, перевіряєм в них документи.

Поки в Білорусі йшли військові маневри, українські спецпризначенці теж тренувалися.

Спецпризначенець СБУ:

Група з чотирьох умовних терористів робить спробу прорватись через кордон. Було визначено місце засідки і за допомогою броньованої техніки була машина зупинена і терористи знешкоджені.

Олександр Пиж, начальник штабу координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Рівненській області:

Відпрацьовували по всьому периметру кордону від Прикладників до Дроздиня і різні локації, де саме виявляли чи затримували диверсійно-розвідувальні групи.

Навчання тривали майже тиждень на усій лінії кордону з Білорусією. Лише на Рівненщині - це понад дві сотні кілометрів.

А доки по обидва боки кордону тривають навчання, люди в тутешніх селах збирають врожай картоплі. Від хати пані Наталі до Білорусі трохи більше ніж кілометр.

Наталія, жителька села Городище:

Який нам страх. По телевізору показують, що це Барановичі. Це майже триста кілометрів.

Єдине, що турбує місцевих - закритий кордон. Бо у сусідній країні у більшості з них живуть родичі. .

Тож, місцеві чекають на зняття заборон.