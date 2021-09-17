В одном из жилых домов города Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, случился взрыв. Об этом сообщает местный телеканал "Первый городской".

Спасатели получили тревожное сообщение в 10:15 утра. Происшествие произошло в девятиэтажном доме по улице Мухина. По словам звонившей женщины, у нее в доме прогремел сильный взрыв. Также поступила информация. что на одном из балконов кричат дети, а также оконной и дверной раме, которая лежит на земле у дома.

Отмечается, что в помещении, где произошла детонация, в это время находилось трое детей, а также пожилой мужчина. Всех их спасатели оперативно эвакуировали и передали в руки медикам. В настоящее время на месте происшествия находятся председатель райсовета, а также начальник полиции города. К тому же там работает газовая служба.

Читайте также, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошела детонация газовоздушной смеси. в результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.

Кроме того, в Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города. В результате детонации пострадавших нет, в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон.

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