Сегодня утром, 15 августа, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме.

Как сообщили в полиции Днепра, в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.

Правоохранители возбудили два уголовных дела, квалифицировав произошедшее как несчастный случай и служебную халатность.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Читайте также, в Смеле Черкасской области взрывом разрушен частный жилой дом, есть погибший. Под обломками спасатели нашли тело погибшего хозяина дома 1966 года рождения, известно, что по предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Кроме того, в американском городе Майами случилось обрушение части жилого 12-этажного дома. В результате трагедии погибли 60 человек, спасатели провели две недели, копаясь в завалах, тщетно ища хоть какие-то признаки жизни.

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