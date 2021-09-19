В Киеве утром 19 сентября на Борщаговке (Святошинский район) убили женщину во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Преступление произошло на улице Гната Юры. Компания местных жителей собралась на спортивно-игровой площадке возле дома и распивала алкогольные напитки. Между знакомыми началась ссора. В разгар конфликта кто-то из группы людей достал нож и нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников поножовщины сейчас разыскивают.

Напомним, что в Киеве мужчина насмерть забил мать гантелью.