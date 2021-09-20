В рекламе Apple "засветился" Киев (видео) [ Редактировать ]
Источник: Apple
Неделю назад Apple презентовала ряд своих новых устройств, включая iPhone 13 и смарт часы Watch Series 7.
Однако внимательные зрители заметили, что на рекламных промо-роликах были показаны виды Киева. В частности, в столице Украины снимали несколько сцен для рекламы сервиса Fitness+.
Спорткомплекс КПИ
Во время промо ролика, посвященного занятиям спорта со смарт-часами и параллельным просмотром фитнеса по подписке, можно заметить узнаваемые киевские локации такие, как спорткомплекс Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, а также площадь перед спорткомплексом.
Площадь перед КПИ
Также в презентации засветились явно украинские жилые многоэтажки — пользователи узнали их по очень типичным балконам и локальному утеплению фасадов.
Тот самый ролик с презентации - присмотритесь внимательно к локациям
Это не первый раз, когда Apple проводит съемки рекламы своих продуктов в столице Украины.
Еще в 2017 году презентацию Apple Watch снимали в декорациях киевского вокзала и станции метро "Золотые Ворота".
В 2019 году Apple выпустила рекламный ролик, посвященный беспроводным наушникам AirPods. В нем компания снова показала Киев. За съемки с украинской стороны отвечала украинская студия Radioaktive Film.
Компания Sony тоже показывала Киев в своих рекламных роликах игровой приставки PlayStation.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Бенедикт Камбербэтч снялся в рекламе "унитаза от Apple".
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