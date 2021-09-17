Презентация iPhone 13 безусловно стала мировой сенсацией. Причем сразу после показа прошлогодние iPhone 12 Pro и iPhone 12 XR сняли с продажи, настолько Apple уверена в успехе новинки.

Но сразу после анонса iPhone 13 высмеяли пользователи в Интернете, так как визуально новинка почти ничем не отличается от предшественника, что стало поводом для шуток.

Действительно, с первого взгляда можно подумать, что это один и тот же телефон. Но у них есть различия, которые вполне могут оправдать покупку.

Эксперты издания Digital Trends сравнили два смартфона и высказали мнение о том, стоит ли обновляться до iPhone 13, если у вас уже есть iPhone 12.

Дизайн и дисплей

Что касается внешнего вида, то да – между этими двумя телефонами очень мало различий в дизайне. Немного более узкая выемка на iPhone 13 и новая конфигурация линз камеры – единственные реальные изменения.

iPhone 13

В остальном они практически идентичны, с такими же плоскими гранями в стиле iPhone 5, великолепно выглядящим 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina и алюминиевым корпусом. Прочность такая же.

Оба обладают стеклом Ceramic Shield и классом защиты IP68 по пыле- и водонепроницаемости. Если не считать незначительных отличий, эти две модели абсолютно одинаковые.

Победитель: паритет.

Производительность, время автономной работы и зарядка

Итак, два телефона очень похожи по внешнему виду, но важно обратить внимание на их внутреннее аппаратное оснащение, которое скрыто от посторонних глаз.

Процессор A14 Bionic в iPhone 12, конечно, очень мощный, но процессор A15 Bionic оказался еще быстрее и производительнее. У iPhone 13 также увеличился объем оперативной памяти до 6 ГБ, и, что, пожалуй, наиболее интересно, Apple упразднила модель с памятью 64 ГБ – в наш век 4K видео и высококачественных фотографий требуются объемы побольше.

Это означает, что варианты хранения в iPhone 13 начинаются с 128 ГБ, и доходят аж до 1 ТБ, что является хорошей новостью для любителей мультимедиа и загрузчиков приложений всех мастей.

Возможности зарядки на обоих телефонах одинаковы с быстрой проводной зарядкой 20 Вт и беспроводной зарядкой MagSafe. Но у iPhone 13 здесь есть еще одно преимущество: Apple утверждает, что она увеличила емкость аккумулятора iPhone 13, так что вполне вероятно, что новинка будет иметь более продолжительное время автономной работы.

Победитель: iPhone 13.

Камеры

С точки зрения технических характеристик, между двумя телефонами не было изменений, и на то есть веские причины.

12-мегапиксельный фотосенсор с двумя объективами iPhone 12 превосходен и обеспечивает отличные снимки. Так что на самом деле Apple действительно не нужно было вносить очень много изменений в оборудование, чтобы поддерживать уровень качества iPhone 13 на высоком уровне.

Но в программном обеспечении произошли большие изменения. Новый процессор A15 в iPhone 13 поддерживает множество новых интересных функций, в том числе новый кинематографический режим, который дает возможность снимать фильмы в голливудском качестве, а также ряд новых фотографических стилей.

Победитель: iPhone 13.

Программное обеспечение и обновления

Apple iPhone 12 работает под управлением iOS 14, а iPhone 13 поступит в продажу вместе с iOS 15. Означает ли это, что iPhone 13 побеждает? Точно нет.

Apple iPhone 12 получит обновление до iOS 15 в день запуска новой операционной системы и будет получать обновления операционной системы в течение очень долгого периода времени.

Например, iPhone 6S был выпущен в 2015 году и тоже будет обновлен до iOS 15. Это уже шесть лет поддержки, и конца этому не видно.

Будьте уверены, что независимо от того, какой iPhone вы купите, вы будете получать обновления в течение долгого времени. Так что оба смартфона хороши.

Победитель: оба.

Особые возможности

Apple никогда не добавляла специальные функции в свои новые телефоны – в этом плане им далеко до Samsung. Но, несмотря на это, у обоих этих телефонов более чем достаточно специальных функций.

Оба имеют совместимость с 5G и Wi-Fi 6, обеспечивая доступ к сверхбыстрым данным нового поколения.

Оба обладают классными функциями дополненной реальности Apple, такими как Memoji и Animoji, а также встроенный цифровой помощник Siri. Разделять их особо нечем, так что это еще один паритет.

Победитель: ничья.

Итог

В итоге, побеждает iPhone 13 благодаря мощному процессору, емкому аккумулятору, более продвинутому программному обеспечению для камер и даже увеличенному объему памяти. Так что довольно явная победа для новейшего iPhone от Apple.

Конечно, разница невелика, но если вы присматриваетесь к новому iPhone, то выбирайте iPhone 13, а не iPhone 12. Это дополнительные 100 долларов, но дополнительные траты в 100 долларов дадут вдвое больше хранилища, мощный процессор и увеличенную автономность.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как iPhone 12 рухнул в цене перед презентацией iPhone 13.