І далі до подій на сході України. Один армієць зазнав осколкових поранень, його стан задовільний. Напередодні незаконні збройні формування вісім разів порушили режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно бив із протитанкових гранатометів.

У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції з мінометів забороненого калібру. Поблизу Оріхового застосував автоматичні станкові гранатомети й стрілецьку зброю. На ворожі атаки підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.