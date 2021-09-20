Війна на Донбасі: один армієць зазнав осколкових поранень [ Редактировать ]
І далі до подій на сході України. Один армієць зазнав осколкових поранень, його стан задовільний. Напередодні незаконні збройні формування вісім разів порушили режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно бив із протитанкових гранатометів.
У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції з мінометів забороненого калібру. Поблизу Оріхового застосував автоматичні станкові гранатомети й стрілецьку зброю. На ворожі атаки підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
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У тому, наскільки серйозна зараз ситуація на фронті - переконався і наш військовий кореспондент Руслан Смєщук. Разом з оператором він потрапив під обстріл!
В неї було виявлено вісім осколків, які було прийнято рішення не вилучати. Але після того вона як талісман і коли обстріл починається, вона лає немов попереджує - зараз буде небезпека, ховайтеся!
Стан армійця - задовільний. Загалом у штабі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму тиші.
Вояки б'ють по вогневих точках супротивника. При цьому діють вкрай обережно: змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд. Аби не стати здобиччю для ворожих снайперів.
Внаслідок ворожого обстрілу, протитанкова керована ракета влучила у вантажівку. Атака сталася у неділю 12 вересня - поблизу Верхньоторецького на Донеччині.