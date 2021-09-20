В Україні вводять зони адаптивного карантину [ Редактировать ]
"Жовту" зону адаптивного карантину в Україні, ймовірно, запровадять з 22 вересня. Остаточне рішення завтра ухвалить Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє урядовий портал. А відсьогодні в країні вже діють нові протиепідемічні обмеження. Особливість у тому, що вони не поширюються на щеплених. У "зеленій" зоні залишається масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті. У "жовтій" - заборонені масові заходи. Кінозали й театри - можуть бути заповнені лише на половину.
Не працюють заклади, де щеплені менше ніж 80 відсотків співробітників. У "помаранчевій" зоні місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження. А в "червоній" - заборони найсуворіші, однак уникнути їх можна, якщо весь персонал і відвідувачі повністю вакциновані.
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"У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Pfizer і навпаки", - йдеться в повідомленні МОЗу.