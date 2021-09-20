Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід колишньому працівнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві. Після повідомлення про підозру на початку вересня він "подався в біги" і був затриманий слідчими ДБР на підставі ухвали слідчого судді пізно ввечері в суботу у м. Скадовську на Херсонщині.

Про це на своїй стогрінці в соцмережі Facebook повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Цей правоохоронець є обвинуваченим у злочинах, вчинених під час зачистки Майдану і Хрещатика в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року та подій на вулиці Грушевського біля стадіону 22 січня 2014 року. Прокурори зі слідчими зібрали достатньо доказів його причетності і до подій 18 лютого 2014 року та повідомили про нову підозру. За даними слідства, підозрюваний на виконання злочинного наказу посадовців ГУ МВС в м. Києві організував терористичний акт та вбивство мітингувальників. Він керував підрозділами "Беркуту" під час розгону протестувальників, які йшли з Майдану до Верховної Ради підтримати голосування за повернення до Конституції 2004 року і обмеження повноважень Президента. Внаслідок таких дій було вбито 3 осіб, спричинено тяжкі тілесні ушкодження 14 особам та тілесні ушкодження середньої тяжкості 59 особам.

В Генпрокуратурі вже встановили колишніх високопосадовців держави та керівників правоохоронних органів, підозрюваних в організації у складі злочинного угруповання та керівництві вчиненням правоохоронцями 18-20 лютого 2014 року умисних вбивств і замахів на умисні вбивства учасників акцій протестів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед них: колишній Президент України, Міністр внутрішніх справ України, Голова Служби безпеки України., заступник Міністра внутрішніх справ, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України, заступник начальника Головного управління – начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві. У зв’язку з їх переховуванням від органів слідства та оголошенням у розшук, стосовно них заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та отримано дозволи суду на здійснення щодо підозрюваних спеціального досудового розслідування.

Нарешті з'явився цей законний інструмент, щоб притягувати "in absentia" до відповідальності тих, хто переховується в РФ і активно ним користуємося.

Водночас прокурори Офісу Генерального прокурора продовжують системну роботу із встановлення місцезнаходження, затримання та притягнення до відповідальності керівників середньої ланки, які безпосередньо віддавали підлеглим правоохоронцям незаконні накази щодо застосовування проти мітингувальників фізичного насильства, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, та які також перебувають у розшуку. Серед них і взятий сьогодні під варту експосадовець ГУ МВС в м. Києві.

Встановлення причетних до найкривавіших злочинів на Майдані на всіх рівнях веде нас до встановлення істини у великій справі щодо насильницької протидії протестам, розслідування якої ми плануємо завершити цьогоріч.