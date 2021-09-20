А от прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит на Генасамблею ООН. Педро Санчес екстрено вирушив на Канарські острови, де триває виверження вулкана. Очільник уряду особисто контролює роботу місцевих служб порятунку. Вулкан Кумбре-В'єха прокинувся на острові Ла-Пальма.

Напередодні гора викинула стовп густого сірого диму, у повітря полетіли бризки лави й каміння. Потоки розжареної вулканічної маси знищили щонайменше 100 житлових будинків. З довколишніх поселень вивезли п'ять тисяч людей. До вечора вогненна ріка дістанеться моря, що може спровокувати утворення токсичних газів під час її охолодження. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії: