Во вторник, 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.

Возглавила миссию Иванна Владкова Голлар. После обсуждений с украинскими властями будет пересмотрена программа, которую поддерживает МВФ.

Постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян заявил:

Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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