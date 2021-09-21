В Украине начинает работу миссия МВФ [ Редактировать ]
Во вторник, 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.
Возглавила миссию Иванна Владкова Голлар. После обсуждений с украинскими властями будет пересмотрена программа, которую поддерживает МВФ.
Постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян заявил:
Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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