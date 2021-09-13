Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий. Что именно ждут от Киева рассказала вице-президент Всемирного по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы. Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию.

Бьерде также напомнила про важность открытия рынка земли, но предупредила, что его реализация потребует еще много усилий. В частности, по ее словам, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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