НБУ установил курс на 22 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 26,7081 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 сентября составляет 26,7072 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года
Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс