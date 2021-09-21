Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 26,7081 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 сентября составляет 26,7072 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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