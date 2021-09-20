Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7028 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 17 сентября составляет 26,6672 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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