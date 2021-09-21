В Кремле сделали жесткое заявление о Крымской платформе [ Редактировать ]
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и Соединенные Штаты в посягательстве на территориальную целостность России.
Об этом сообщает "Аргументы и факты".
"Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - заявил Патрушев.
Он также обвинил украинские власти в желании начать войну против России.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США.
по теме
Уже в четверг, 23 сентября, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина
Информацией поделились в Министерстве цифровой трансформации
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно заработают новые правила адаптивного карантина
На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание
Речь идет об общенациональном карантине