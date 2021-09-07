Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле уже "начали торговаться" относительно условий предстоящей встречи. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба сделал такое заявление, отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет.

"Хорошая новость - они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня", - сказал глава украинской дипломатии.

В то же время, министр отметил, что саммитом "Крымская платформа" Украина показала, что не забудет о Крыме.

"Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США.