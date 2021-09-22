І з землі, і з повітря - зараз у лісі під Києвом шукають нападників на Сергія Шефіра. На місці, де обстріляли автомобіль першого помічника президента - від ранку тривають слідчі дії. А сотні гвардійців прочісують ліс. Бо ймовірно, що саме туди втекли нападники після атаки. А ще шукають очевидців, оскільки камер спостереження на цьому шляху нема.

Сам Сергій Шефір - неушкоджений. І розповів журналістам подробиці замаху на себе. Його пораненого водія - Олександра Іванька - прооперували, і він у стабільному стані. Тарас Пилипець зібрав усі факти резонансного обстрілу, а також реакцію на замах політикуму.

Лісова дорога - під Києвом. Між селами Лісники та Ходосівка. Обабіч - купа припаркованих машин та поліції, тут - тривають слідчі дії. Бо саме на цьому шляху невідомі, попередньо із засідки в лісі, з автоматів розстріляли машину, в якій їхав у столицю Сергій Шефір. Його водій не розгубився і дав по газах. І доїхав ось сюди - на паркування магазину, на виїзді з села Лісники.

Тарас Пилипець, кореспондент:

Ось на цій автівці їхав перший помічник Президента Сергій Шефір. На ній видно дірки від куль. Усього зробили понад 10 пострілів. І майже всі влучили у водійське крісло.

У водія Олександра Іванька поцілили тричі. Кулі увійшли в ногу. Його госпіталізували в лікарню в Феофанії. Там - одразу прооперували, і ближче до вечора лікарі повідомили: стан Олександра - стабільний, його життю ніщо не загрожує.

Новина про замах на вбивство першого президентського помічника стала інформаційним вибухом. Поки тут на парковці правоохоронці проводили слідчі дії й з журналістами спілкувалися неохоче, цю тему обговорювали в кулуарах парламенту.

Одним із перших із Шефіром після обстрілу говорив Давид Арахамія. У команді президента певні: те, що кулі дісталися водієві, це - прорахунок стрільців.

Давид Арахамія:

Він зазвичай їздить, 50 відсотків випадків сам за кермом.

І одразу в пропрезидентській фракції висувають версію: обстріл - це спроба залякування через законопроєкт про деолігархізацію. На атаку на свого першого помічника - одразу реагує й Володимир Зеленський. Записує відеозвернення з Нью-Йорку. І в ньому теж говорить про політичні мотиви. І обіцяє нападникам максимально жорстку відповідь.

Володимир Зеленський, президент України:

На міцність нашої команди це не впливає, на той курс, який я обрав зі своєю командою до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом великими, впливовими фінансовими групами - це ніяк не впливає.

А що ж Сам Сергій Шефір? Через кілька годин після обстрілу, разом із міністром внутрішніх справ та главою поліції, він виходить до преси. Зовні доволі спокійний, він розповідає подробиці нападу:

Сергій Шефір, перший помічник президента України:

Ехали, вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует. Правоохранительные ограны сработали оперативно, быстро, подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завзернул ее, забрали водителя.

У столиці оголосили спецоперацію "Сирена". Щодо версій замаху, то їх у правоохоронців три. І всі пов'язані з професійною діяльністю першого помічника Президента.

Ігор Клименко, голова Національної поліції:

Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв'язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені.

Хто був замовником та виконавцем злочину? І який був мотив? Це запитання, відповіді на які має дати слідство. Зараз правоохоронці працюють одразу на двох локаціях. На паркуванні, куди доїхало прошите автоматною чергою авто. І на місці засідки. Там нацгвардійці прочісують ліс із землі та проглядають з повітря - в небо підняли гелікоптери. А криміналісти з металошукачами проскановують землю навколо місця нападу.