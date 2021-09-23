Президент Франції не приїхав на Генасамблею ООН, а очільник французького МЗС дозволив собі відверті випади на адресу американського президента. Усе через підводні човни для Австралії, які мала будувати Франція, але тепер це робитимуть Штати. Європейські лідери кажуть, що украй розчаровані діями Вашингтона. Що робитимуть далі - Олена Абрамович розкаже.

Ми очікуємо відповіді на низку запитань. З однією з наших держав-членів повелися неприйнятно. І потрібно із цим розібратися, перш ніж продовжувати співпрацю.

Некоректно США повелись із Францією, вважають у Брюсселі. Париж будував підводні човни для Австралії, проте Вашингтон запропонував Канберрі привабливіший контракт, а угоду з французами розірвали. І тут не стільки питання в тому, що сталося, скільки як це було зроблено, наголосила президентка Єврокомісії - без консультацій, поза спиною ЄС. Нагадав про це австалійському прем'єру і очільник Євроради Шарль Мішель.

Прозорість та лояльність - це основоположні принципи для міцного партнерства. І добре, що в нас є нагода з'ясувати всі деталі ситуації.

Своє невдоволення станом справ Шарль Мішель вилив американській пресі. Трамп хоча б відкрито не любив Європу, сказав Мішель. А Байден просто увів в оману Францію та інших європейських партнерів щодо Індо-Тихоокеанського регіону. Залишив їх поза грою.

Шарль Мішель, голова Ради ЄС:

З новою адміністрацією Джо Байдена "Америка повернулася". Це було історичне послання нової адміністрації. І тепер у нас виникає запитання: що означає "Америка повернулася"? Вона повернулася в Америку чи ще кудись? Ми не знаємо.

Утім, Джо Байден на зустрічі з британським прем'єром Борисом Джонсоном почав розповідати про майже століття тісного партнерства між Австралією, США та Великою Британією. Запевнив: безпека Тихоокеанського регіону тепер під контролем.

Джо Байден, президент США:

Ми продовжимо працювати й сьогодні поговоримо про амбіції, заявлені на саміті G7. Ми беремося за нашу оновлену "Атлантичну хартію", перетворюємо її на реальні дії. І це відіграє важливу роль у викликах, з якими ми стикаємось.

Де серед цих викликів місце ЄС - у Брюсселі ще з'ясовуватимуть. Роздмухувати конфлікт довкола субмарин далі європейські лідери не бажають. Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канберрою. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував, на Генасамбелю ООН до Нью-Йорка демонстративно не приїхав.