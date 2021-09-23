Украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры. Об этом спортсмен сообщил на своем YouTube-канале.

По словам футболиста, решение стало для него очень сложным, однако, несмотря ни на что, Милевский все-таки его принял, хотя ему поступало много предложений.

Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: "Хватит!

Отмечается, что крайним клубом, где выступал Милевский, стал закарпатский "Минай". В футболке клуба он выходил на поле 10 раз, при этом не забил ни одного года. Известно, что пиком карьеры футболиста стала игра за киевское "Динамо", при этом он является 4-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным победителем Суперкубка Украины.

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Кроме того, бывший нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру игрока. После ухода Коку из клуба он исполнял обязанности главного тренера, тренерский контракт Руни рассчитан до лета 2023 года.