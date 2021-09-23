Легендарный украинский футболист объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры. Об этом спортсмен сообщил на своем YouTube-канале.
По словам футболиста, решение стало для него очень сложным, однако, несмотря ни на что, Милевский все-таки его принял, хотя ему поступало много предложений.
Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: "Хватит!
Отмечается, что крайним клубом, где выступал Милевский, стал закарпатский "Минай". В футболке клуба он выходил на поле 10 раз, при этом не забил ни одного года. Известно, что пиком карьеры футболиста стала игра за киевское "Динамо", при этом он является 4-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным победителем Суперкубка Украины.
Читайте также, бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов объявил о завершении карьеры. В ближайшее время отойдет от тенниса и займется бизнесом, на прощание он поделился с фанатами нарезкой лучших моментов своих игр.
Кроме того, бывший нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру игрока. После ухода Коку из клуба он исполнял обязанности главного тренера, тренерский контракт Руни рассчитан до лета 2023 года.
по теме
Помимо Украины заявку подали еще 5 государств
Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) выписали из отделения интенсивной терапии
Причины скоропостижной смерти спортсмена не сообщаются
Игра проходила в Киеве на НСК "Олимпийском"
Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на покушение на своего помощника Сергей Шефира