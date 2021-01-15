Легендарный британский футболист завершил карьеру [ Редактировать ]
Источник: ФК "Дерби Каунти"
Бывший нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Он назначен главным тренером клуба "Дерби Каунти", сменив на этом посту Филиппа Коку, покинувшего клуб в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Одновременно с замещением управляющей должности Руни решил прекратить прославленную карьеру игрока, чтобы полностью сконцентрироваться на своей работе.
Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏— Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021
С января 2020 года Руни входил в тренерский штаб "Дерби Каунти" и при этом выходил на поле в качестве игрока. В качестве футболиста он провел за "Дерби Каунти" 35 игр, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
После ухода Коку из клуба он исполнял обязанности главного тренера. Тренерский контракт Руни рассчитан до лета 2023 года.
16-летний Уэйн Руни начал карьеру футболиста в 2002 году, играя за "Эвертон". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", позднее он на сезон вернулся в "Эвертон", а затем играл в "Ди Си Юнайтед".
Выступая за "Манчестер Юнайтед", Руни пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Он становился лучшим бомбардиром в истории клуба - 253 гола в 559 матчах.
В 2006 году в составе сборной Англии футболист выходил в четвертьфинал чемпионата мира. В составе сборной Руни провел 120 матчей и забил 53 мяча. В 2017 году он завершил выступление за сборную.
Ранее сообщалось, что в наказание за езду в пьяном виде Уэйн Руни назначены 100 часов общественных работ. Прославленному футболисту пришлось подметать улицы.
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