Бывший нападающий футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Он назначен главным тренером клуба "Дерби Каунти", сменив на этом посту Филиппа Коку, покинувшего клуб в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Одновременно с замещением управляющей должности Руни решил прекратить прославленную карьеру игрока, чтобы полностью сконцентрироваться на своей работе.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

С января 2020 года Руни входил в тренерский штаб "Дерби Каунти" и при этом выходил на поле в качестве игрока. В качестве футболиста он провел за "Дерби Каунти" 35 игр, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

После ухода Коку из клуба он исполнял обязанности главного тренера. Тренерский контракт Руни рассчитан до лета 2023 года.

16-летний Уэйн Руни начал карьеру футболиста в 2002 году, играя за "Эвертон". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", позднее он на сезон вернулся в "Эвертон", а затем играл в "Ди Си Юнайтед".

Выступая за "Манчестер Юнайтед", Руни пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Он становился лучшим бомбардиром в истории клуба - 253 гола в 559 матчах.

В 2006 году в составе сборной Англии футболист выходил в четвертьфинал чемпионата мира. В составе сборной Руни провел 120 матчей и забил 53 мяча. В 2017 году он завершил выступление за сборную.

Ранее сообщалось, что в наказание за езду в пьяном виде Уэйн Руни назначены 100 часов общественных работ. Прославленному футболисту пришлось подметать улицы.