Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов объявил о завершении карьеры. Теннисист написал в Facebook, что так и не смог полностью восстановиться после травмы руки, из-за которой он не выходи на корт с 2019 года.

Друзья, хочу объявить, что завершаю спортивную карьеру! Это было необыкновенное путешествие, длинной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет из-за нескольких операций на кисти я не смог вернутся на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла.

Теннисист сообщил, что в ближайшее время отойдет от тенниса и займется бизнесом. На прощание он поделился с фанатами нарезкой лучших моментов своих игр.

Александру Долгополову 32 года, он дебютировал в профессионалах в 2006 году. В 2012 году украинец добирался до 13-го места в рейтинге ATP теннисистов-профессионалов. За свою карьеру Александр выиграл четыре турнира серии ATP и более $7 млн призовых.

Напомним, что в июне 2015 года Александр Долгополов в первом же круге выбил из турнира Квинс "короля грунта" Рафаэля Надаля.