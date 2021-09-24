Шведская автостроительная компания Volvo разработала новый логотип для своих транспортных средств. Об этом собщает пресс-служба автоконцерна.

Таким образом, первые серийные автомобили Volvo с новым логотипом начнут сходить с конвейера в 2023 году. В настоящее время новый логотип пока представлен на глобальных веб-сайтах и ​​в социальных сетях бренда. В ходе обновления была убрана традиционная полоса по центру и сейчас название находится внутри пустого круга.

Изменение будет постепенным. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля на нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars. Обновленная эмблема будет постепенно внедряться в других регионах, а первая машина с обновленным логотипом появится в 2023 году.

Отмечается, что в 2000-х годах существовал тренд на так называемые 3D-эмблемы, однако сейчас автоконцерны все больше возвращаются к 2D-логотипам. Таким образом, за последние 2 года так поступили Opel, Hyundai, Dacia, Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Kia, Peugeot, Nissan и BMW, при этом последний только для рекламных целей.

Ранее мы писали, что менеджмент японского концерна Nissan представил новый логотип, который символизирует 20-летние изменения. Работа над новой эмблемой началась еще три года назад, однако только сейчас "цифровизация" современного мира позволила выбрать окончательный вариант.

Кроме того, Renault объявили, что тоже следуют новомодному тренду и сменят значок своего бренда в модельном ряде своих автомобилей в 2022-2024 годах. Новый логотип станет девятым обновлением фирменного стиля Renault с момента основания компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.