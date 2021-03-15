Volkswagen, Opel, Kia, Maserati, Nissan и Peugeot – это лишь некоторые из брендов, логотип которых был обновлен в последнее время.

Renault объявили, что тоже следуют новомодному тренду и сменят значок своего бренда в модельном ряде своих автомобилей в 2022-2024 годах.

Renault 5 EV с новым логотипом

Как и в случае с недавним изменением логотипа Peugeot, обновленный корпоративный значок из сияющего серебряного и тремерного перешел на плоский дизайн с двумя переплетенными ромбами. Он описывается как "лаконичный, без подписи или типографики".

Новый логотип "Рено"

Таким образом новый логотип станет девятым обновлением фирменного стиля Renault с момента основания компании. Также он очень хорошо сочетается с другими брендами, которые теперь связаны вместе как часть группы Stellantis. Вот правда, значок материнской компании Stellantis считают худшим логотипом в истории.

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Что самое интересное, фактически, французский автомобильный бренд анонсировал свой обновленный логотип еще в январе в концептуальной рекламе грядущего Renault 5 EV. Однако тогда компания на даже не акцентировала на этом внимание.

История логотипов Renault

С 1900 года значок претерпел несколько изменений, причем последняя версия, представленная в 2015 году, представляет собой обновленный дизайн эмблемы, выпущенной в 1992 году.

Новый корпоративный облик разрабатывается с 2019 года, и Renault решила, что имеет смысл сначала показать его на электрическом супермини 5 EV, поскольку этот прототип сигнализирует о плане автопроизводителя перейти на электрокары.

Стоит упомянуть, что недорогой бренд Renault Dacia также будет менять свою эмблему в 2022 году, как это было показано на компактном внедорожнике Bigster, представленном в начале года.

Внедорожнике Bigster от Renault Dacia с новым логотипом

Он будет значительно отличаться от того, что сегодня использует румынская марка. Значок, который многие описали, как "напоминающий открывалку для бутылок", будет состоять из стилизованных букв D и C, обращенных в противоположные стороны, чем-то напоминащие о DeLorean DMC-12.

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