Многие из вас наверняка сталкиваются с проблемой экономии денег. Как только собираешься откладывать финансы, обязательно появляется соблазн потратить их, чтобы получить желаемую вещь, услугу или эмоцию прямо сейчас. В этом случае экономия отходит на второй план.

Умение экономить средства — крайне полезный и необходимый навык в наше время. Однако большинству сложно даже отложить 10% от собственного дохода из-за низких зарплат, больших трат и прочих трудностей жизни.

Однако миллионеры уверяют, что богатство требует терпения и умения накапливать и экономить. Богатые люди делятся с читателями "Подробностей" пятью простыми способами экономить деньги.

Способы простые, но требуют регулярного их исполнения, чтобы приумножать свои сбережения.

Не одалживайте и не берите кредиты

Кредиты - табу

Долг лишает вас дохода! Невозможно начать копить, если у вас осталось долговое бремя – оно отнимает львиную долю прибыли. Поэтому игнорируйте заманчивые кредитные предложения, особенно микрокредиты с непомерными процентами, и отдайте займы как можно скорее.

Самый быстрый способ погасить долг – это "метод снежного кома". Здесь вы выплачиваете свои долги в порядке от меньшего к большему: отдаем сначала мелкие займы, затем крупные.

Как только вы освободитесь от долгов, освободившиеся деньги можно легко вложить в сбережения.

Платите себе

Автоматизируйте накопительный доход

Отложить 10% от зарплаты — морально тяжело, ведь эти деньги можно потратить на что-то приятное. Состоятельные люди уже давно автоматизировали этот процесс и сделали его автоматическим, когда фиксированная сумма списывается со счета и отправляется на накопительный счет.

Настройте автоматический дебет со своего текущего счета на сберегательный со стабильной периодичностью. Будь то 50 грн ежедневно или 500 грн еженедельно – не отказывайтесь от этого способа. Через полгода вы заметите, как неожиданно для себя вы накопили неплохую сумму.

Откажитесь от вредных привычек

Курение не только вредно, но и затратно

Безусловно, бросить курить непросто. Но сами посчитайте, сколько денег вы выбрасываете на привычку, которая не приносит никакой пользы организму, а только сокращает жизнь. Если вы выкуриваете в день по полторы пачки сигарет, то в месяц это будет 2500-3000 грн, а в год – 34-36 тысяч гривен (1340 долларов). Внушительная сумма, которую вы сэкономите, если бросите курить.

Разумно расходуйте неожиданный доход

Лучше отложить, чем потратить

Получить внезапный бонус за работу невероятно приятное событие. Однако не дайте эмоциям переполнить вас, чтобы удержать себя от желания потратить лишние деньги на безделушку.

Неважно, что чем будет неожиданный доход: наследство, возврат налогов или долгов, разовый доход от подработки, выигрыш в лотерею.

Используйте эти финансы с пользой – создайте себе чрезвычайный фонд на экстренный случай. Или добавьте деньги к своему накопительному счету, который неожиданно увеличится.

Инвестируйте в себя

Инвестируйте в себя

Первая и самая важная инвестиция — это инвестиция в себя. Это гарантирует высокую отдачу вложений, независимо от трендов на финансовом рынке.

Если вы никогда не экономили, то вряд ли этот навык появится самостоятельно. Читайте не менее 30 минут в день и постоянно ищите хороших наставников. Поглощайте знания, словно воздух. Стремление к знаниям должно быть вашим главным кредо в жизни.

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