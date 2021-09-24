У законі про деолігархізацію знайшли юридичну помилку [ Редактировать ]
Де-деолігархізація. Скандальний закон про олігархів, який ухвалили напередодні, переголосують. Адже виявилось, що в законі помилка. Депутати ухвалили взаємозаперечні норми - хто саме визначатиме поняття "олігарх". Повноваження вести реєстр дали й Раді нацбезпеки та оборони, і Національному агентству із запобігання корупції. В опозиції звинувачують монобільшість, мовляв, так поспішали, що навіть не перевірили законопроєкт. А "Слуги" взагалі проблеми не вбачають. Кажуть: переголосують і приберуть згадку про НАЗК.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Я раз 15-20 і присутнім, і голові підкомітету, і голові комітету попереджав, говорив, що у вас тут юридична помилка, у вас там буде проблема з тим, що ви текст не зможете звести. Юридичний департамент про це теж вказував, це було в зауваженнях.
Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":
Ніхто нічого не читає, всі значить аплодують такому галопу, це впливає на законодавчу техніку і призводить до ухвалення законів, які між собою не узгоджуються.
Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":
Ми це виправимо одним голосуванням і зрештою РНБО залишиться, як орган який заносить до реєстру олігархів, це відбудеться наступного пленарного тижня.
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