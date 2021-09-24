Де-деолігархізація. Скандальний закон про олігархів, який ухвалили напередодні, переголосують. Адже виявилось, що в законі помилка. Депутати ухвалили взаємозаперечні норми - хто саме визначатиме поняття "олігарх". Повноваження вести реєстр дали й Раді нацбезпеки та оборони, і Національному агентству із запобігання корупції. В опозиції звинувачують монобільшість, мовляв, так поспішали, що навіть не перевірили законопроєкт. А "Слуги" взагалі проблеми не вбачають. Кажуть: переголосують і приберуть згадку про НАЗК.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я раз 15-20 і присутнім, і голові підкомітету, і голові комітету попереджав, говорив, що у вас тут юридична помилка, у вас там буде проблема з тим, що ви текст не зможете звести. Юридичний департамент про це теж вказував, це було в зауваженнях.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ніхто нічого не читає, всі значить аплодують такому галопу, це впливає на законодавчу техніку і призводить до ухвалення законів, які між собою не узгоджуються.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":