Во время отдыха в Турции бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке Лилии. Об этом свидетельствует фото с обручальным кольцом на безымянном пальце, которое она опубликовала в Instagram.

В качестве подписи к посту девушка указала смайлик в виде сердечка. При этом пользователи поздравляют ее с помолвкой в комментариях.



Лилия живет в Киеве, работает визажистом и воспитывает дочь от предыдущих отношений, а с Налчаджиоглу встречается около полутора лет.

Весной СМИ сообщали о расставании пары, в связи с чем девушка удаляла все совместные фото с бизнесменом. В то же время Налчаджиоглу проводил время с Ани Лорак и дочерью.

Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.

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