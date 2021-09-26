Бывший муж Ани Лорак собрался жениться (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Во время отдыха в Турции бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке Лилии. Об этом свидетельствует фото с обручальным кольцом на безымянном пальце, которое она опубликовала в Instagram.
В качестве подписи к посту девушка указала смайлик в виде сердечка. При этом пользователи поздравляют ее с помолвкой в комментариях.
Лилия живет в Киеве, работает визажистом и воспитывает дочь от предыдущих отношений, а с Налчаджиоглу встречается около полутора лет.
Весной СМИ сообщали о расставании пары, в связи с чем девушка удаляла все совместные фото с бизнесменом. В то же время Налчаджиоглу проводил время с Ани Лорак и дочерью.
Добавим также, что около недели назад Лорак внезапно засветилась в Киеве - тогда артистка заинтриговала своих поклонников заявлением о подготовке к турборежиму, и предложила подписчикам в сети угадать, что именно она готовит.
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