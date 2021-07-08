Известная певица Ани Лорак прилетела в Украину, артистка также анонсировала выпуск новой песни на украинском языке. Соответствующая информация появилась на ее странице в Instagram

В кадре звезда позирует в черном платье возле столичной многоэтажки.

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Один из поклонников спросил в комментариях, будет ли композиция на украинском языке, на что Ани ответила "да".

Отметим, что уже пару лет артистка живет и работает в России. Большинство подписчиков обрадовались приезду певицы, но нашлись и такие, кто выразил свое возмущение.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разрыдалась и рассказала о семейной трагедии. Также Полякова поддержала Ани Лорак и заявила о домогательствах Меладзе.

Мы также писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских выпустила новый альбом "Красное вино".

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