Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.

То есть по сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока что речь о закрытии или ограничении движения транспорта не идет.

По его словам, можно даже не думать о полной отмене транспорта, так как это этой сферы зависит функционирование многих объектов критической инфраструктуры.

Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству.

Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

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