В четверг, 23 сентября, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что жителям Украины необходимо вакцинироваться против коронавируса. Об этом он заявил, выступая на международном форуме "Креативная индустрия".

По его словам, когда в стране будет наблюдаться положительная динамика иммунизации, тогда о карантине не будет и речи.

У нас сегодня более 10 миллионов доз вакцины, на 17 миллионов, как минимум, законтрактовано. Еще 3 миллиона мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас.

Ляшко подчеркнул, что если украинцы вакцинируются до Нового года, то "весной можем спокойно жить без карантинных ограничений". Он привел в пример западные страны. Так, по его словам, в Великобритании и Дании, благодаря активной иммунизации населения нет проблем с карантинными ограничениями.

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Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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