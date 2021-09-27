Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал про атипичные симптомы коронавируса штамма "Дельта".

Он отметил, что сейчас Министерство здравоохранения сталкивается с тем, что клиническое течение "Дельты" является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

Но, думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

То есть не в 100% случаев "Дельта"-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное. Это по сути 5-7% от общего количества.

Обычно ход коронавирусной болезни и "Дельта"-штамма начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела. У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

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Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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