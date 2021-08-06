В городе Николаев во двор местной жительницы бросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел рано утром, пострадавшая 50-летняя женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что в ее дворе прозвучал взрыв, в результате которого урон получил автомобиль, который был припаркован рядом, а также оконное стекло и небольшая часть крыши.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, где изъяли осколки от боеприпаса, предположительно гранаты РГД-5. Все найденное было отправлено на экспертизу. Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждение имущества, виновным грозит 10-летний тюремный срок.

Читайте также, в Раздельной Одесской области мужчина погиб в результате подрыва гранаты. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство, по предварительной информации, он сам подорвал гранату вскоре после того, как от него ушла женщина.

Кроме того, в городе Стебник Львовской области в результате взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. У одной из девочек образовалась рваные раны, а у другой - перелом, ожог лица и контузия глаза.

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