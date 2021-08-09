У Кривому Розі ветеран підірвав себе гранатою [ Редактировать ]
Вибух гранати біля житлового будинку. У Кривому Розі ветеран АТО підірвав боєприпас. Внаслідок вибуху чоловіку відвірвало ногу, постраждали ще троє поліцейських. У якому стані потерпілі зараз? Та що загрожує підривнику? Детальніше - наші кореспонденти.
Це момент вибуху, який вдалося зафільмувати сусідам підривника. Чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати кілька гранат. Вийшов на вулицю й чекав на приїзд правоохоронців. Оперативники пів години вели переговори. Коли вмовили віддати один боєприпас, біля чоловіка здетонував інший. Підривника у критичному стані доправили до лікарні.
Володимир Степанов, завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2:
Он в тяжелом состоянии, в реанимации, идет борьба за его жизнь.
Від вибуху постраждали ще троє правоохоронців, які вели перемови. У них осколкові поранення тіла. Від госпіталізації відмовилися. Підривник житель Кривого Рогу. Йому 61 рік. У 2017 проходив службу в зоні бойових дій на Сході. До будинку, де стався вибух, прийшли товариші по службі. Кажуть: чоловік переїхав сюди після смерті батьків. Проживав сам.
Олександр, житель Кривого Рогу:
Проблем с алкоголем не было. Понимаете, человек прошел АТО, психологическое состояние у всех ребят. Он развелся, семьи у него не было. Что и как его на это побудило, я не могу сказать.
Місцеві розповідають - чоловік тривалий час шукав роботу, хотів знову піти служити.
Микола Білопольський, житель Кривого Рогу:
В АТО хотел, но его не брали, потому что по состоянию здоровья - что-то с сердцем. Я так слышал. Ну и, наверное… Он не хотел никого подрывать, он сидел на лавочке, говорит, я сейчас себя взорву и все.
У квартирі, де мешкав постраждалий, поліція знайшла дві гранати РГД-5 та запали до них.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Є відео які знімали очевидці, ми його вивчаємо будемо долучати до матеріалів кримінального провадження, для того, щоб встановити усі обставини, а також щоб встановити звідки в нього взагалі ці боєприпаси. Їх походження. Не можу поки що сказати чи був він у стані алкогольного сп'яніння чи ні і які його мотиви.
У поліції відкрили два кримінальні провадження за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Поки що допитати підривника слідчим не вдалося. Він не приходить до тями.
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