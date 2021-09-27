Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,17 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 сентября установлен на таком уровне: 31,1764 гривен за евро (-0,0389 грн). При этом курс евро на 27 сентября составляет 31,2153 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снова снизился после роста накануне.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.