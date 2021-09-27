Курс валют на 27 сентября [ Редактировать ]
На понедельник, 27 сентября, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,64 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.
Курс установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.
Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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