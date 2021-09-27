На октябрь газоснабжающие компании Украины повысили цены на газ. Тем не менее годовые тарифные планы не изменились, они остаются значительно выгоднее. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

"Киевгазэнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 в августе - 15,76 гривен за кубометр.

"ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Месячный тариф - YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

"Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 гривен.

"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.

Несколько компаний предлагают годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.

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