Цена газа в октябре: поставщики повысили тарифы [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
На октябрь газоснабжающие компании Украины повысили цены на газ. Тем не менее годовые тарифные планы не изменились, они остаются значительно выгоднее. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.
- "Киевгазэнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 в августе - 15,76 гривен за кубометр.
- "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).
- Месячный тариф - YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.
- "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 гривен.
- "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.
Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".
Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.
Несколько компаний предлагают годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.
Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
До опалювального сезону - менш як місяць. І розмов про нього дедалі більше. Одвічне запитання: "чи чекати подорожчання комуналки"?
В понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе начали торги с нового максимума
В 2021 году для украинцев потребительские цены вырастут примерно на 10%
Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.
Ціна на електроенергію від постачальника "останньої надії" з першого жовтня зросте вдвічі. Таке рішення ухвалила Нацкомісія.